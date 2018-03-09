Amnesty International: в четырех городах 8 марта напали на участниц женских акций (видео)

В организации отмечают, что в Киеве, по предварительным подсчетам, от нападений пострадали по меньшей мере пять человек.

Правозащитная организация Amnesty International Украина призывает правоохранителей расследовать многочисленные нападения на Марши за права женщин 8 марта.

В заявлении организации от 9 марта говорится, что в четырех украинских городах участницы публичных акций к Международному дню борьбы за права женщин, против насилия и дискриминации сами стали жертвами насильственных нападений, пишет Украинская правда.

"Мы чрезвычайно обеспокоены открытой агрессией против участников публичных акций за права женщин, а еще больше - неспособностью полиции сразу нескольких городов гарантировать безопасность и правопорядок во время мирных собраний. Правоохранительные органы должны расследовать все сообщения о нападениях, установить личности правонарушителей и привлечь их к ответственности", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

В организации отмечают, что в Киеве, по предварительным подсчетам, от нападений пострадали по меньшей мере пять человек.

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Двух женщин избили и облили зеленкой. Журналисту Богдану Новаку и еще одному участнику акции распылили в лицо перечный газ. У нескольких участников марша силой отобрали и растоптали плакаты.

В Ужгороде участниц феминистской акции за права женщин облили красной краской, одна из участниц получила химический ожог глаз.

Кроме того, во Львове во время марша "Сестричество. Поддержка. Солидарность" неизвестные напали на участников, также пытаясь облить их краской. Патрульные задержали нескольких нападавших.

По состоянию на 22:00 8 марта появились сообщения о других нападениях на участников публичных акций - во Львове и Мариуполе.

Amnesty International Украина требует провести безотлагательное, эффективное и беспристрастное расследование сообщений о нападениях, а также отчитаться о его результатах перед общественностью.