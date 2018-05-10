США, Украина и Великобритания возглавили список недружественных стран для России - опрос

Согласно опросу, Украину к списку дружественных стран отнес лишь 1% респондентов.

Соединенные Штаты Америки, Украина и Великобритания возглавили список недружественных стран для России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), имеющиеся в распоряжении УНИАН.

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На вопрос, с какими из стран у России сейчас плохие, недружелюбные отношения, респонденты дали такие ответы: США (83%), Украина (53%), Великобритания (48%), Франция (24%), Германия (23%), Канада (10%), Израиль (4%), Иран (4%), Турция (3%, причем 30 апреля 2015 года эта доля составляла 63%), Япония (2%), Италия (2%).

По одному проценту набрали Беларусь, Казахстан, Китай, Венесуэла, Куба, меньше процента - Бразилия, Индия. Затруднились ответить 7%.

Опрошенные указали, что в настоящее время наиболее доверительные отношения у России с Беларусью (59%), Китаем (58%), Казахстаном (40%), а также с Турцией (26%), Индией (21%), Кубой (14%), Ираном (12%), Японией (11%). Менее 10% опрошенных также называли Германию, Бразилию, Венесуэлу, Израиль. Украину в списке дружественных стран отнес 1% опрошенных.

Опрос «ФОМ» проводился 28-29 апреля в 53 регионах России среди 1,5 тысячи респондентов.

Как сообщал УНИАН, отношение граждан Польши к украинцам существенно ухудшилось. Количество граждан, относятся к восточным соседям с антипатией, существенно превышает количество тех, кто проявляет к украинцам привязанность.