В Днепре активист принес "чучело сепаратиста" на митинг - на него составили админпротокол (фото)

Активисты создали «чучело сепаратиста-ватника» с красной звездой на шапке, «георгиевской лентой» и муляжами советских наград на груди.

В Днепре полиция составила протокол об админправонарушении на активиста из-за «чучела сепаратиста», на котором была прикреплена «георгиевская лента».

Инцидент произошел недалеко от памятника Славы, рассказал активист Сергей Карноза, на которого составили протокол, передает "Радио Свобода".

По его словам, активисты создали «чучело сепаратиста-ватника» с красной звездой на шапке, «георгиевской лентой» и муляжами советских наград на груди, а также табличкой «Привет! Я из Рассии. Давай абнимемся». Таким образом они хотели поиронизировать над пророссийски настроенными гражданами. Кукла также должна была пародировать акцию «Давай обнимемся», запущенную российскими пропагандистами в соцсетях.

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Рядом с чучелом активисты развернули плакаты с надписями «Долой российских оккупантов и их прихвостней!», «За годы Второй мировой войны было сожжено более 670 украинских сел» и тому подобное.

Как рассказал Сергей Карноза, у «георгиевской ленты», которая прикреплена на грудь манекена, своя история: в прошлом году ее забрали на мероприятиях по случаю 9 мая у пророссийски настроенных граждан.

«Я оказался единственным участником «парада победы», который использовал запрещенную символику и был за это оштрафован. Точнее, использовал наш русский «гость», но протокол составили на меня», – отметил Сергей Карноза.

В полиции подтвердили, что был составлен протокол по части 1 статьи 173-3 Кодекса об административных правонарушениях (изготовление и пропаганда георгиевской ленты). Ленту изъяли.

Статья предусматривает наказание штрафом от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.

В то же время журналисты зафиксировали граждан, которые наряду с портретами погибших на войне предков держали открытки с «георгиевской лентой».