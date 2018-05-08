В Киеве нанимают "титушек" на 9 мая - правоохранители решили подключить "Альфу" - нардеп

По словам депутата, приближенные к бывшему руководству "регионалов" нанимают в Киеве "спортиков" для провокаций 9 мая.

Как стало известно правоохранителям, приближенные к бывшему руководству "Партии регионов" нанимают в Киеве "титушек" для провокаций 9 мая в Киеве.

По словам нардепа Борислава Березы, занимается этим некий Данченко Александр Васильевич, 1989 года рождения, прописанный на Оболони.

"Кстати, это не первая его подобная история. Ранее он принимал участие в "Антимайдане" и занимался тем же. И то, что он еще не сидит, а занимается наймом боевиков - это вина нашей правоохранительной системы. Но, как мне стало известно, в ближайшее время эту ошибку планируют исправить", - пишет депутат на своей странице в Facebook.

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По словам Березы, возможных сценариев на завтра, 9 мая, масса, но явных два.

"Либо "титушки" будут пытаться устроить провокации и драки с патриотически настроенными проукраинскими активистами, либо... "Совершенно случайно" мимо их точки сбора завтра будет двигаться крестный ход с Новинским. Уверен, что кадры с избиением "православных ходоков в логове киевской хунты" искренне ждут в Москве", - отметил народный избранник.

Он подчеркнул, что поэтому, кроме силовых подразделений полиции, для пресечения противоправных действий было принято решение использовать еще и "Альфу".

"Ну, и в средствах пресечения "титушек" им разрешено использовать максимально жесткий вариант. Так что если найдутся идиоты, готовые за 500 гривен получить инвалидность, то завтра они могут реализовать свое желание после контакта со спецназом", - рассказал Береза.

Ранее сообщалось, что, по мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, в трех городах Украины могут произойти массовые беспорядки 9 мая - Днепре, Одессе и Харькове.