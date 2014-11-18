За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 9 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли 6 украинских военнослужащих, 9 получили ранения.