За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 9 получили ранения
13:11, 18 ноября 2014Общество
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СНБО продолжает следить за ситуацией в зоне АТО.
REUTERS
За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 9 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли 6 украинских военнослужащих, 9 получили ранения.
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