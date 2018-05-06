Порошенко похвалил украинских военных за успехи на учениях в Германии

Успешные действия украинских десантников и танкистов заставили организаторов менять сценарий учений на ходу.

Президент Украины Петр Порошенко выразил гордость за украинских военных, принимающих участие в международных учениях Combined Resolve X в Германии.

Читайте такжеВ районе проведения ООС обнаружен российский огнемет "Шмель"

Как отметил глава государства на своей странице в Facebook, успешные действия украинских десантников и танкистов привели к необходимости менять сценарий учений на ходу.

«Организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий из-за дерзких, профессиональных и удивительно эффективных действиях украинцев. Наши десантники из 79 десантно-штурмовой бригады (Николаев) и танкисты из 14 отдельной механизированной бригады показали настоящий класс на полигоне», - указал Порошенко.

Напомним, военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой бригады и танковый взвод 14 отдельной механизированной бригады участвуют в международных учениях Combined Resolve X.

Как сообщал Порошенко, в этом году в мероприятии принимают участие около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и партнеров Альянса. Во время учений украинская десантно-штурмовая рота будет вооружена семью БТР-80, а танкисты будут выполнять задачи на пяти танках Т-84.