В Днепре посреди дороги образовался большой провал (фото)

16:07, 02 мая 2018
Общество
171
dnepr.news

Читайте такжеНа Львовщине возле жилого дома образовался провал на месте бывшей нефтяной копанки (фото)

Об этом сообщили очевидцы. По их словам, яма получилась большой – провал занял целую полосу.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники коммунального предприятия "Днепрводоканал". Коммунальщики выясняют причины происшествия. Как только удастся устранить поломку, яму засыплют асфальтным прессом и залатают.

Движение по улице Сечевых Стрельцов затруднено – одна полоса перекрыта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#дорога#провал