В Днепре посреди дороги образовался большой провал (фото)

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники коммунального предприятия "Днепрводоканал".

В Днепре провалился асфальт на проезжей части улицы Сечевых Стрельцов. Читайте такжеНа Львовщине возле жилого дома образовался провал на месте бывшей нефтяной копанки (фото) Об этом сообщили очевидцы. По их словам, яма получилась большой – провал занял целую полосу. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники коммунального предприятия "Днепрводоканал". Коммунальщики выясняют причины происшествия. Как только удастся устранить поломку, яму засыплют асфальтным прессом и залатают. Движение по улице Сечевых Стрельцов затруднено – одна полоса перекрыта.

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