На частном огороде на Львовщине обнаружили 17-метровую яму с нефтью (видео)
02:02, 23 марта 2017Общество
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В начале 20-го века здесь добывали 5% от всего мирового объема производимой нефти.
Но огороде жительницы городка Борислав образовался нефтяной овраг / скриншот
В небольшом городке Борислав на Львовщине местные жители живут, как арабские шейхи.
И все из-за нефти, словно родниковая вода, она бьет прямо из-под земли.
Именно здесь, на площади в 37 квадратных километров, в начале 20-го века добывали 5% от всего мирового объема производимой нефти.
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Пропасть с черной жидкостью на огороде госпожи Лещенко образовалось ночью.
Женщина говорит: яму заметила утром и очень испугалась – до дома лишь несколько шагов и провалиться в дыру мог кто угодно.
Но огороде жительницы городка Борислав образовался нефтяной овраг
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