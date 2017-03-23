На частном огороде на Львовщине обнаружили 17-метровую яму с нефтью (видео)

В небольшом городке Борислав на Львовщине местные жители живут, как арабские шейхи.

И все из-за нефти, словно родниковая вода, она бьет прямо из-под земли.

Именно здесь, на площади в 37 квадратных километров, в начале 20-го века добывали 5% от всего мирового объема производимой нефти.

Читайте такжеНа Полтавщине задержали похитителей нефти в особо крупных размерах (фото, видео)

Пропасть с черной жидкостью на огороде госпожи Лещенко образовалось ночью.

Женщина говорит: яму заметила утром и очень испугалась – до дома лишь несколько шагов и провалиться в дыру мог кто угодно.