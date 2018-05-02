Суд разрешил проводить заочное расследование в отношении экс-главы МВД времен Майдана Захарченко

Захарченко подозревают, в частности, в препятствовании проведению акций Евромайдана, что привело к массовым жертвам среди митингующих.

Печерский районный суд города Киева разрешил следователям Генеральной прокуратуры осуществлять специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Читайте такжеОкружение экс-главы МВД Захарченко финансировало антиукраинские акции - СБУ

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры. По данным ведомства, соответствующее ходатайство прокуратуры суд удовлетворил 27 апреля 2018 года.

Захарченко инкриминируют «организацию в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов для препятствования проведению акций протеста, что привело к массовым жертвам среди митингующих». Также его подозревают в «организации умышленных убийств и покушений на убийства участников акций протеста в центре Киева с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года, а также теракта 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в Киеве».

В Генпрокуратуре напомнили, что суд уже давал разрешения на специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве в отношении других бывших высокопоставленных чиновников - экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-председателя Службы безопасности Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, бывшего заместителя начальника Главного управления - начальника милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве Петра Федчука.