Его приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

В Одессе осужден мужчина за размещение сепаратистских публикаций в социальных сетях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура области поддерживала публичное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого гражданина приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

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Отмечается, что накануне он был признан виновным в публичных призывах к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Правоохранители установили, что житель г. Белгород-Днестровский в социальной сети «ВКонтакте» разместил публикацию о признании так называемых Донецкой и Луганской республик.

В частности, в указанных материалах 51-летний осужденный опубликовал призывы к изменению границ государственной границы Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины осуществляли следователи Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.