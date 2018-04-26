Журналисты показали, как НСК "Олимпийский" готовят к финалу Лиги чемпионов (видео)
26 мая стадион примет финал футбольной Лиги чемпионов. Рабочие стадиона проверяют каждую деталь. А вот раздевалки будут готовить только после полуфиналов. Потому что еще не понятно, чьи же имена писать на шкафчиках.
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Уже сейчас "Олимпийский" готовится к важной спортивной баталии. Газон сейчас удобряют и поливают. Создают полосы на поле. Визуальное состояние газона сейчас не идеальное, но через две недели оно будет идеальным.
Табло работает, крыша не протекает - их уже проверили. Полтысячи камер будут следить за безопасностью. Нарушителей можно будет вычислить за считанные секунды.
Придется работать над пресс-ложей. Ведь освещать финал Лиги чемпионов приедет полторы тысячи журналистов.
Раздевалки пока не будут трогать, пока не определятся финалисты.