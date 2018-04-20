В Кремле приказали создать "законы о борьбе с украинской оккупацией" – Тимчук

По мнению военного эксперта, таким образом российские оккупанты пытаются запугать большие группы населения на неоккупированных территориях и, в первую очередь, оказать давление на госслужащих Украины, работающих в военно-гражданских администрациях Донецкой и Луганской областей.

Руководители захваченных Россией территорий на Донбассе должны разработать законы о борьбе с украинской оккупацией. Такой приказ, по словам представителя Информационного сопротивления, передали коллаборационистами из Администрации Президента Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

"Руководство "ДНР" и "ЛНР" получило приказ из Администрации президента РФ разработать и принять "законы" с рабочим названием "О борьбе с украинской оккупацией", – сообщил Тимчук.

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Военный эксперт также назвал главные "рекомендованные" пункты документа:

– лица в военной форме с опознавательными знаками ВСУ и других вооруженных формирований Украины автоматически надо признавать "военными преступниками", за их ликвидацию коллаборационисты не несут никакой "юридической ответственности";

– украинских политиков и высшее руководство Украины следует признавать "властью оккупационного режима". Их следует "привлечь к уголовной ответственности";

– чиновники, работники бюджетной сферы и представители украинских СМИ являются "соучастниками оккупационного режима". Они подпадают под уголовную ответственность.

"Под действие этого документа могут попасть люди, которые получают зарплату или иную прибыль на подконтрольной украинской власти территории. Также под его действие попадают предприниматели, которые платят налоги в государственный бюджет Украины. Исключение могут сделать лишь для лиц, что добровольно согласятся сотрудничать со "спецслужбами, правоохранительными органами и другими государственными структурами ДНР и ЛНР", – отмечают в "Информационном сопротивлении".

По мнению военного эксперта, таким образом российские оккупанты пытаются запугать большие группы населения на неоккупированных территориях и, в первую очередь, оказать давление на госслужащих Украины, работающих в военно-гражданских администрациях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 16, апреля министр внутренних дел Арсен Аваков решил актуализировать не совсем новую, но пока так и нереализованную идею принятия закона "О коллаборационистах". Он считает, что "закон о коллаборационистах" определит статус каждого человека, живущего на оккупированных территориях.