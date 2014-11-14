Мэр Донецка просит Яценюка пересмотреть решение по Донбассу

Пересмотреть постановление Кабинета министров № 595, которое предусматривает перемещение из зоны АТО всех бюджетных организаций и предприятий жизнеобеспечения, просит премьер-министра Арсения Яценюка Донецкий городской голова Александр Лукьянченко. Соответствующая копия письма есть в распоряжении «ОстроВа».

«Исполнение этого постановления приведет к остановке хлебозаводов, молокозаводов и других пищевых и торговых предприятий в зоне АТО. Перемещенные специалисты и работники из зоны АТО, которых только в городе Донецке около 200 тысяч человек, потеряют рабочие места, заработную плату и средства для физического существования», - напоминает мэр о последствиях реализации постановления.

Лукьянченко также отмечает, что за 20 суток 230 тысяч пенсионеров не смогут открыть счета на территориях, которые находятся под контролем Украины. «Это приведет к задержке по выплате пенсий и невозможности погасить задолженность за июль-октябрь, которая составляет 1 млрд 274 млнгривень. На данное время около ста тысяч пенсионеров, одиноких лиц находятся на грани выживания», - заявил городской голова.

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Большое количество людей от 55 до 65 лет остаются совсем без ресурсов для существования.

Мэр Донецка подчеркивает, что перемещение из зоны АТО предприятий и сотрудников ЖКХ, пожарных, спасателей, специалистов по эксплуатации водоводов, тепло- и электросетей в зимний период приведетк авариям и коллапсу в жизнеобеспечении населенных пунктов в зоне АТО.

В связи с вышесказанным он просит премьер-министра Арсения Яценюка пересмотреть основные положения упомянутого постановления и максимально адаптировать его к ситуации, в которой оказались около 4 миллионов жителей Донецкой и Луганской областей, которые проживают в зоне АТО и сейчас находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Напомним, мэр Донецка Лукьянченко в июле покинул Донецк и заявил, что до "изменения ситуации" намерен отстаивать интересы города в Киеве. Он заявил, что не принял ультиматум, выдвинутый боевиками "Донецкой народной республики".

"К сожалению, моя позиция не позволяет мне оставаться в Донецке, так как мне прямо заявили, что в этом случае возможно мое физическое устранение", - сказал Лукьянченко.