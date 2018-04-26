В Украине зафиксировали рост количества нападений на журналистов

За 3 месяца 2018 года физической агрессии в Украине подвергся 21 журналист - это на 3 больше, чем за соответствующий период прошлого года.

За первые 3 месяца текущего года в Украине 21 журналист подвергся физической агрессии во время выполнения профессиональных обязанностей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации Индекса физической безопасности журналистов Украины-2018 сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Он отметил, что за первый квартал прошлого года аналогичных случаев было 18. Согласно данным Индекса, в январе было зафиксировано два случая, в феврале - 9, а в марте - 10 (в прошлом году, соответственно, 6, 8 и 4).

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Отмечается, что в этом году пострадало 14 мужчин и 7 женщин. В четырех случаях в нападении на журналистов "обвиняются полицейские или работники силовых ведомств".

Больше проявлений физической агрессии в отношении журналистов было зафиксировано в Киеве и области - 8, в Одесской, Волынской и Полтавской областях - по два.

Эксперт по стратегическим коммуникациям ОО "Информационная безопасность" Татьяна Попова сообщила, что сейчас проверяется информация относительно нападения в марте на журналиста Би-би-си в Одессе, соответственно, речь может идти о 22 случая за первый квартал 2018 года.

Президент Академии украинской прессы Валерий Иванов выразил мнение, что сейчас нет улучшения ни в расследованиях дел, касающихся журналистов, ни в отношении правоохранительных органов к ним. "Мы не вырвались из постсоветских отношений власти и журналистики", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, недавно прокуратура открыла дело за нападение на журналистов программы "Гроші" у дома Данилюка под Киевом.