В Украине зафиксировали рост количества нападений на журналистов
За первые 3 месяца текущего года в Украине 21 журналист подвергся физической агрессии во время выполнения профессиональных обязанностей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации Индекса физической безопасности журналистов Украины-2018 сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.
Он отметил, что за первый квартал прошлого года аналогичных случаев было 18. Согласно данным Индекса, в январе было зафиксировано два случая, в феврале - 9, а в марте - 10 (в прошлом году, соответственно, 6, 8 и 4).
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Отмечается, что в этом году пострадало 14 мужчин и 7 женщин. В четырех случаях в нападении на журналистов "обвиняются полицейские или работники силовых ведомств".
Больше проявлений физической агрессии в отношении журналистов было зафиксировано в Киеве и области - 8, в Одесской, Волынской и Полтавской областях - по два.
Эксперт по стратегическим коммуникациям ОО "Информационная безопасность" Татьяна Попова сообщила, что сейчас проверяется информация относительно нападения в марте на журналиста Би-би-си в Одессе, соответственно, речь может идти о 22 случая за первый квартал 2018 года.
Президент Академии украинской прессы Валерий Иванов выразил мнение, что сейчас нет улучшения ни в расследованиях дел, касающихся журналистов, ни в отношении правоохранительных органов к ним. "Мы не вырвались из постсоветских отношений власти и журналистики", - подытожил он.
Как сообщал УНИАН, недавно прокуратура открыла дело за нападение на журналистов программы "Гроші" у дома Данилюка под Киевом.