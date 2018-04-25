Суд окончательно снял арест с имущества сына Авакова

Решение суда касается двух квартир и трех паркомест Авакова-младшего.

С недвижимости сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова, подозреваемого в причастности к растрате государственных средств, окончательно снят арест.

Как сообщает «Громадське», соответствующее решение по результатам рассмотрения ходатайства адвокатов принял Соломенский райсуд Киева.

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В частности, суд отменил арест трех машиномест на подземной парковке в Киеве на ул. Протасов Яр, 8.

Также снят арест с шестикомнатной квартиры площадью 375 кв. метров, а также еще одной квартиры в Харькове на ул. Мироносицкой, 22.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 31 октября прошлого года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел задержали Авакова-младшего, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

Чеботарю и Авакову сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес сына.

Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн, однако 1 ноября Соломенский райсуд Киева принял решение о личном обязательства.

26 декабря Соломенский райсуд вернул Александру Авакову паспорт для выезда за границу и снял электронный браслет.