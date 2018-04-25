Одессу всколыхнуло землетрясение

В результате землетрясения сработали сигнализации автомобилей, о пострадавших не сообщается.

В среду, 25 апреля, в нескольких районах города Одессы произошло землетрясение, также жители города Черноморска ощутили довольно сильные толчки.

По ощущениям, вероятнее всего, землетрясение было магнитудой 3. Сработали сигнализации автомобилей, передает "Инфопорт".

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Существует предположение, что это отголоски землетрясения, которое случилось в городе Новороссийске этим утром.

"Скорее, где-то в Черном море был толчок, и побережье его ощутило", - пишет Антон Чадский в Facebook.

Жители центра города в районе парка Шевченко отметили, что подземные точки были такой силы, что дрожали стены.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2.