В Кривом Роге произошло землетрясение

Информация о том, что землетрясение могло произойти из-за горных работ, не подтверждается.

В Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. Информацию об этом подтвердили в главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Днепропетровской области.

Пресс-секретарь управления Дарья Гречищева отметила, что по данным сейсмологической станции, землетрясение было зафиксировано этой ночью, передает "Радио Свобода".

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Жители Кривого Рога в социальных сетях сообщали, что этой ночью как минимум в двух районах города ощущался подземный толчок.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года в некоторых областях Украины были зафиксированы толчки землетрясения, эпицентр которого находился в Румынии (горы Вранча).