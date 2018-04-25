В Одессе восстановили поврежденный вандалами памятник архитектуры "Нимфа"

После реставрации на скульптурную композицию нанесли специальное защитное покрытие.

В историческом центре Одессы восстановлен поврежденный вандалами памятник архитектуры «Нимфа».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, накануне восстановили памятник архитектуры и градостроительства местного значения - скульптурную композицию декоративного фонтана «Нимфа» в сквере Пале-Рояль.

Отмечается, что в результате акта вандализма, произошедшего в ночь на 18 марта, была выломана и деформирована чаша скульптурной композиции, расположенной в фонтане, а также нарушено соединение водопровода самого фонтана.

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Сотрудники коммунального предприятия «Сервисный центр» отремонтировали соединение водопровода для подачи воды к чаше, изготовили и установили новое рассекающее устройство в данном фонтане. Восстановительные работы на скульптуре и чаше над ней проводила архитектор-реставратор Юлия Жаркова, после чего на скульптурную композицию нанесли специальное защитное покрытие.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года в историческом центре Одессы вандалы повредили памятник архитектуры «Нимфа», установленный в сквере Пале-Рояль. По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.