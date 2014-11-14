На Донбассе уволили 35% работников ГАИ, которые остались в оккупированных боевиками городах

На Донбассе 35% работников ГАИ были уволены из-за того, что остались на неподконтрольной Украине территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Анатолий Сиренко на брифинге в Киеве.

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"Ориентировочно 35% сотрудников мы уволили, которые в Донецкой области не перешли вместе с нашими подразделениями в Мариуполь, или затем в Краматорск, а в Луганской области - в Сватово, которые не перешли, а остались на неподконтрольной Украине территории", - сказал он.

"Тысячи уже уволены, это те сотрудники, которые не перешли на нашу сторону", - добавил Сиренко.