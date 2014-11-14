В 17 областях дорожно-коммунальные организации не готовы к зиме

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД, с 15 сентября по 12 октября ГАИ организовала и провела осенний комиссионный осмотр дорог. В осмотре принимали участие представители "Укравтодора", "Укртрансинспекции", местных органов власти, коммунальных и железнодорожных организаций. Целью осмотра была проверка готовности к зиме.

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"Осмотр показал, что дорожно-коммунальные организации не в полной мере подготовлены к работе в зимний период. Наиболее критическая ситуация наблюдается в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях", - говорится в сообщении.

Сложная ситуация наблюдается с созданием в дорожных организациях запасов горюче-смазочных материалов. Кроме того, у ГАИ вызывает обеспокоенность состояние специальной дорожной техники и сложная ситуация с подготовкой улично-дорожной сети к эксплуатации в зимний период.