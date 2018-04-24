Порошенко: Если кто-то хочет посещать церковь с центром в России - это их право

Порошенко призвал патриотические силы не мешать прихожанам посещать церковь, центр которой находится в России.

Президент Украины Петр Порошенко призвал патриотические силы не мешать прихожанам посещать церковь, центр которой находится в России». Об этом Порошенко заявил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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«Я хотел бы обратиться к патриотическим силам: мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести, есть свобода веры, и если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства, в России – это их право», - заявил он, добавив, что «никто не имеет права «указующим перстом» запрещать им посещать».

При этом Порошенко выразил убеждение, что решение о получении украинской православной церковью томоса на автокефалию вызовет огромный подъем украинского национального духа.

«Любая провокация нас может просто отодвинуть от этого», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться ко вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. 19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.