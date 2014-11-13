Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, Марио Варгас Льосаподчеркнул, что борьба украинцев за свою свободу, достоинство и европейское будущее стала вдохновляющим примером для многих людей по всему миру. Этот пример вызвал к жизни мощный всплеск солидарности с Украиной, причем в этой солидарности объединились интеллектуалы разных политических убеждений - от левых до правых.

Как подчеркнул Нобелевский лауреат, Украина ведет борьбу за весь свободный мир, за ценности, которые разделяют люди доброй воли.

Глава правительства отметил, что украинцы решительны в борьбе за свою независимость и территориальную целостность при всей серьезности угроз, перед которыми стоит государство. В этой борьбе, подчеркнул Яценюк, Украина чувствует солидарность мира и поддержку со стороны своих партнеров.

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Во встрече Яценюка с Марио Варгасом Льосой принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Херардо Анхель Бугайо, подчеркивается в сообщении.