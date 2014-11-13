Боевики “ЛНР” завербовали 1,5 тыс человек как “полицейских” – ОБСЕ

20:03, 13 ноября 2014
Общество
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает, что боевики террористической организации "Луганская народная республика" завербовали более 1,5 тыс. человек в качестве "полицейских".

REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

11 ноября наблюдатели миссии встретились с так называемым "заместителем министра внутренних дел ЛНР", который сообщил, что "министерство" завербовало более 1500 "полицейских" и участвует в процессе создания новой IT-системы для обработки административных и уголовных дел".

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