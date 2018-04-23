В Украине более двух лет не могут запретить продажу вейпов подросткам (видео)

06:27, 23 апреля 2018
Общество
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Нужно ли отказываться от вейпу? / Кадр из видео ТСН

Как рассказывает ТСН, вейп, который придумали в Китае в 2004 году для благих целей, оказался не таким уж и спасительным. Странное устройство с приятным вкусом сразу заинтересовало молодежь во всем мире. Но если весь цивилизованный мир осознал проблему и начал что-то делать с этим, то в Украине подросткам легко продают и сами устройства, и жидкости для них.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые установили, что курильщики выбирают менее полезную пищу, чем те, кто не курит.

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