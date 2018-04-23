В Украине более двух лет не могут запретить продажу вейпов подросткам (видео)
06:27, 23 апреля 2018Общество
263
Журналисты исследовали вейп-манию в Украине: за последние годы любителей красиво подымить стало втрое больше, особенно это нравится подросткам.
Нужно ли отказываться от вейпа? / Кадр из видео ТСН
Каждый пятый украинский подросток сегодня - вейпер. Это официальные данные Всемирной организации здоровья.
Как рассказывает ТСН, вейп, который придумали в Китае в 2004 году для благих целей, оказался не таким уж и спасительным. Странное устройство с приятным вкусом сразу заинтересовало молодежь во всем мире. Но если весь цивилизованный мир осознал проблему и начал что-то делать с этим, то в Украине подросткам легко продают и сами устройства, и жидкости для них.
Как сообщал УНИАН, ранее ученые установили, что курильщики выбирают менее полезную пищу, чем те, кто не курит.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter