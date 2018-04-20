Парубий об отключении аналогового ТВ: ни одно решение еще не принято

02:45, 20 апреля 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Спикер подчеркнул, что вопрос информационной безопасности является одним из ключевых вопросов безопасности.

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"В каждой стране очень идет тонкий баланс между вопросом безопасности и правами людей. Это дискуссия, которая вечно идет в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, и конечно, она идет и будет идти в Украине. Могу вам сказать одно: ни одно решение еще не принято", - сказал Парубий.

Он добавил, что есть проекты, по которым идет анализ на уровне СНБО и информационных служб.

"Решения по этому поводу нет. И мы сделаем все возможное, чтобы решения, которые касаются укрепления информационной безопасности, не влияли на право людей на полноценное получение информации", - сказал председатель ВР.

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Теги: #аналоговое ТВ#Андрей Парубий