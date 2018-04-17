В Чернигове женщина задержала грабителя и удерживала его до приезда полиции

Понуренко призналась, что ей страшно не было, вероятно, задержание мужчины, обидевшего девушку, происходило под действием адреналина.

В Чернигове сегодня местная жительница задержала мужчину, похитившего у девушки сумку, и удерживала его до приезда полиции.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ ЧП в области.

Согласно сообщению, Наталья Понуренко, отведя сына в спортивную школу, увидела бегущего с женской сумкой мужчину, за ним бежала девушка. Женщина схватила беглеца. Он сопротивлялся, разорвал одежду, чтобы вырваться, но она удержала злоумышленника за ремень. Сначала прохожие не обращали внимания на инцидент, а затем женщине помогли мужчины.

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Понуренко призналась, что ей страшно не было, вероятно, задержание мужчины, обидевшего девушку, происходило под действием адреналина. На нее так же когда-то напал неизвестный, но тогда грабителя найти не удалось.

Черниговская полиция выразила благодарность Понуренко, а местные СМИ назвали ее супермамой.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), что наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до четырех лет.