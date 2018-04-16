Луценко не видит оснований для уголовного преследования Холодницкого

В то же время, часть разговоров главы САП рассматривается как грубое нарушение ведомственных нормативных документов ГПУ.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в записях, сделанных в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил в комментарии журналистам в Национальной академии прокуратуры Украины в Киеве.

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«После определенных, 10-дневных процедур легализации этих пленок, разрешения на их рассекречивание, эти пленки легли на стол, в том числе, и мне. Их анализировал как руководитель НАБУ Артем Сытник, так и я, как руководитель ГПУ. И он, и я пришли к выводу, что в них явно усматриваются дисциплинарные нарушения», - заявил он, добавив, что «никаких взяток, которые требовал или получал Холодницкий, там не зафиксировано. И поэтому никакого уголовного преследования в данный момент я не вижу».

Однако, по мнению Луценко, часть разговоров, указаний, требований, которые были озвучены Холодницким у себя в кабинете, рассматриваются как грубое нарушение ведомственных нормативных документов, обязательных для всех прокуроров.

Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий.

27 марта генпрокурор Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

30 марта Луценко заявил, что обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, расследуемого НАБУ совместно с ГПУ.

Холодницкий отметил, что производство в отношении него зарегистрировано по статье УК о разглашении данных досудебного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

4 апреля на своем официальном Youtube-канале НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в рабочем кабинете Холодницкого, а именно - данные, добытые при помощи прослушивающего устройства.