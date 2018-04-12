Пропавших шестиклассниц нашли на трассе под Киевом (видео)

Лицеистки сбежали с уроков, чтобы поехать в Днепропетровскую область.

Пропавшие три дня назад шестиклассницы Варвара и Диана нашлись. Правоохранители их обнаружили на трассе Киев-Харьков в районе села Борщев.

Свидетели, которые узнали девушек по приметам и вещам, которые у них были с собой, утверждали, что видели девушек в селе в 40 км от места поиска, передает ТСН.

Родителям свидетели рассказали, что девушки сели в легковушку синего цвета и уехали в неизвестном направлении.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в Дарницкой полиции с заявлением обратились родители детей, которые пропали. По их словам, 10 апреля около 10:30 дети ушли из школы, и до настоящего времени не вернулись. Мобильной связи с ними нет.

В личном дневнике одной из девушек взрослые обнаружили план побега, который дети разрабатывали на протяжении нескольких месяцев. Согласно ему, школьницы хотят преодолеть пешком и на попутках несколько сотен километров.