Стадион "Металлист" беглого олигарха Курченко передают Харьковской ОГА

Стадион ранее входил в структуру бизнеса, принадлежавшего олигарху-беглецу Сергею Курченко.

Правительство утвердило передачу в управление Харьковской областной госадминистрации (ОГА) стадиона футбольного клуба «Металлист», который ранее входил в структуры бизнеса, принадлежавшего беглому олигарху Сергею Курченко и по решению суда был возвращен государству.

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Об этом на заседании правительства в среду сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Речь идет о распоряжении Кабинета министров относительно передачи в сферу управления Харьковской областной администрации стадиона футбольного клуба "Металлист", который был фактически украден у государства и усилиями Генеральной прокуратуры и лично генерального прокурора Юрия Луценко возвращен в собственность государства и соответственно областная администрация будет использовать этот стадион», - сказал премьер.

Премьер также поблагодарил министра юстиции Павла Петренко, который сопровождал процесс передачи стадиона, и отметил, что Харьковская администрация должна управлять стадионом, учитывая требования болельщиков.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Харьковский суд принял решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба «Металлист», который принадлежал олигарху Сергею Курченко, близкому к окружению бывшего президента Виктора Януковича.