Спасатели назвали ТРЦ, признанные небезопасными

ГСЧС признало небезопасными для посещения популярные в Киеве торговые центры "Магеллан" и "Дримтаун".

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила уже 1319 объектов на предмет пожарной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время заседания правительства.

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Чечеткин отметил, что всего на руководителей объектов наложен 1200 административных взысканий за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учреждений, 3 больницы.

"Среди представленных в суд материалов на остановку работы внимание к вопросам безопасности практически не уделяется в ТРЦ "Альтаировский" в городе Одесса, ТРЦ "Рикос" и супермаркете "Колибриус" в Ровенской области, где пути эвакуации не соответствуют требованиям норм, а системы противопожарной защиты годами остаются в неработоспособном состоянии", - заявил он.

По словам Чечеткина, по городу Киеву из 357 объектов, которые подлежат проверке, проверяют 9 торговых центров.

"Из которых как уже сегодня можно говорить, что в "Магеллан" и "Дримтаун" уже выявлены нарушения, создающие опасность людям", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине хотят закрыть 16 ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности.