Спасатели назвали ТРЦ, признанные небезопасными

13:07, 11 апреля 2018
Общество
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время заседания правительства.

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Чечеткин отметил, что всего на руководителей объектов наложен 1200 административных взысканий за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учреждений, 3 больницы.

"Среди представленных в суд материалов на остановку работы внимание к вопросам безопасности практически не уделяется в ТРЦ "Альтаировский" в городе Одесса, ТРЦ "Рикос" и супермаркете "Колибриус" в Ровенской области, где пути эвакуации не соответствуют требованиям норм, а системы противопожарной защиты годами остаются в неработоспособном состоянии", - заявил он.

По словам Чечеткина, по городу Киеву из 357 объектов, которые подлежат проверке, проверяют 9 торговых центров.

"Из которых как уже сегодня можно говорить, что в "Магеллан" и "Дримтаун" уже выявлены нарушения, создающие опасность людям", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине хотят закрыть 16 ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности.

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Теги: #торговый центр#пожарная безопасность