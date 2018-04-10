На Пасхальные праздники в Харькове зафиксировано рекордное число пьяных водителей

Патрульные полицейские поймали 40 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

На пасхальные праздники в Харькове зафиксировано рекордное количество нетрезвых водителей. Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области.

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В воскресенье, 8 апреля, патрульные зафиксировали 40 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 32 водителя сели за руль нетрезвыми впервые, пять водителей - второй раз, два - в третий раз. Один водитель выпил алкоголь после правонарушения.

Водителям выписали протоколы по ст. 130 КУоАП, которые в дальнейшем будут переданы в суд. Им грозит административная ответственность.