На Пасхальные праздники в Харькове зафиксировано рекордное число пьяных водителей
13:15, 10 апреля 2018Общество
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Патрульные полицейские поймали 40 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Водителям грозит административная ответственность \ Autonews.com.ua
На пасхальные праздники в Харькове зафиксировано рекордное количество нетрезвых водителей. Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области.
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В воскресенье, 8 апреля, патрульные зафиксировали 40 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 32 водителя сели за руль нетрезвыми впервые, пять водителей - второй раз, два - в третий раз. Один водитель выпил алкоголь после правонарушения.
Водителям выписали протоколы по ст. 130 КУоАП, которые в дальнейшем будут переданы в суд. Им грозит административная ответственность.
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