В Беларуси умер отец Героя Украины Михаила Жизневского

Еще до недавнего времени Жизневский-старший, находясь на пенсии, работал слесарем в городском физкультурно-оздоровительном комбинате.

В белорусском Гомеле на 73-м году жизни 8 апреля скоропостижно скончался Михаил Петрович Жизневский, отец Героя Украины Михаила Жизневского.

Об этом сообщила жена Михаила Петровича, Нина Жизневская, информирует белорусская служба Радио Свобода.

«Случилось это в начале 16-го часа. Он жаловался на сердечную боль и кровяное давление. У него также сильно болели суставы», – рассказала Нина Жизневская.

Нынешней весной по распоряжению президента Украины Жизневские должны лечиться в одном из украинских санаториев. Ждали, пока немного потеплеет. О лечении в санатории семье сообщил посол Украины Игорь Кизима, когда в феврале по распоряжению украинского президента привозил инвалидную коляску для Нины Жизневской.

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«Чтобы вы знали, Нина Васильевна, забота о вас и вашей семье находится на личном контроле президента Украины Петра Порошенко. Он, когда узнал, что вы нуждаетесь в такого рода коляске, распорядился купить ее и передать вам. Для нас ваш сын – это дело Украины. Мы ценим своих героев», – сказал тогда украинский посол.

Кабинет министров Украины назначил пожизненную стипендию родителям Михаила Жизневского, одного из первых погибших на улице Грушевского в Киеве во время событий Евромайдана в январе 2014 года. Еще до недавнего времени Жизневский-старший, находясь на пенсии, работал слесарем в городском физкультурно-оздоровительном комбинате. Всегда считал, что его сын Михаил погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси.