В СИЗО Симферополя задержанным дают еду с личинками - мать политзаключенного Панова

По ее словам, каждый раз, когда она направляется в Крым, чтобы увидеться с сыном, то везет с собой до десяти килограммов продуктов.

Мать обвиняемого российским следствием в организации диверсийв Крыму Евгения Панова Вера Котелянец заявила, что в СИЗО №1 Симферополя задержанным, в том числе ее сыну, дают еду с личинками и мухами.

Такое заявление Вера Котелянец сделала в комментарии корреспонденту Крым.Реалии, передает "Радио Свобода".

По ее словам, каждый раз, когда Котелянец направляется в Крым, чтобы увидеться с сыном, она везет с собой до десяти килограммов продуктов.

Читайте такжеВ сети появилось видео задержания украинца в Крыму за "подготовку диверсий"

«Я стараюсь сейчас, побольше из дома (продуктов, - ред.) возить. Во-первых, наши продукты вкусней, и я лучше здесь буду деньги тратить, чем там буду тратить. Стараюсь, чтобы витамины были, потому что там еда, которую есть вообще нельзя. Там все: всякие личинки, всякие мухи», – рассказала мать политузника.

Ранее сообщалось, что в августе 2016 года ФСБ России задержали граждан Украины Евгения Панова и Андрея Захтея по обвинению в подготовке терактов на полуострове. Позже в Севастополе задержали еще троих «украинских диверсантов» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

В украинских силовых ведомствах утверждали, что задержанные граждане Украины не являются их сотрудниками.