В Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима (видео)

Благодатный огонь в столицу Украины доставила делегация Киевского патриарха.

В Украину из Иерусалима доставили Благодатный огонь.

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Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина"

В частности, сообщалось, что самолет с делегацией прибыл в аэропорт "Борисполь".

Благодатный огонь в столицу Украины доставила делегация Киевского патриарха.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, в 14:16 в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира.

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23:00.