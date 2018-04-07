В Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима (видео)

20:35, 07 апреля 2018
Общество
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина"

В частности, сообщалось, что самолет с делегацией прибыл в аэропорт "Борисполь".

Благодатный огонь в столицу Украины доставила делегация Киевского патриарха.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, в 14:16 в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира.

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23:00.

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Теги: #Киев#Украина#Благодатный огонь