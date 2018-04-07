В Киев прибывает самолет с Благодатным огнем (видео)

20:01, 07 апреля 2018
Общество
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Иллюстрация \ REUTERS

В аэропорту "Борисполь" его ждут представители СМИ. Кроме журналистов огонь приехали встречать верующие, которые держат в руках лампадки, чтобы понести этот огонь в свои дома, говорится в сюжете ТСН.

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Новость в сюжете: Пасха 2018
Теги: #Пасха#Благодатный огонь