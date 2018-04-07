В Киев прибывает самолет с Благодатным огнем (видео)

Встречать самолет с Благодатным огнем в "Борисполь" приехали не только журналисты, но и верующие.

В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. В Киев он прибудет около восьми вечера. В настоящее время самолет пролетает возле Белой Церкви на Киевщине. В аэропорту "Борисполь" его ждут представители СМИ. Кроме журналистов огонь приехали встречать верующие, которые держат в руках лампадки, чтобы понести этот огонь в свои дома, говорится в сюжете ТСН.

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