В Украину прибудет новая смена литовских военных инструкторов

Группа состоит из 12 профессиональных военных и военных-добровольцев.

Для проведения военно-учебной операции в Украину отправятся служащие Добровольческих сил обороны Литвы.

Об этом сообщает Delfi.

Группа прибудет на смену военным Драгунского батальона имени княгини Бируте, который вернулся в Литву из Украины после проведения учебных мероприятий.

Новая группа литовских военных инструкторов, которая направляется для выполнения военно-учебной операции в Украине, будет уже третьей. Она состоит из 12 профессиональных военных и военных-добровольцев.

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Инструкторы пробудут в Украину до конца июня.

Литовские военные вместе с инструкторами из США, Канады, Польши и Великобритании буду обучать украинских военных планированию операций, проводить и оценивать учения, стрельбы и т.д.

Литовские военные инструкторы с августа 2015 года помогают готовить украинских военных. Они непосредственно не участвуют в боевых действиях и антитеррористических операциях в Украине. Военно-учебная операция предназначена для обучения вооруженных сил Украины.