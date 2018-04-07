В Украину прибудет новая смена литовских военных инструкторов
Для проведения военно-учебной операции в Украину отправятся служащие Добровольческих сил обороны Литвы.
Об этом сообщает Delfi.
Группа прибудет на смену военным Драгунского батальона имени княгини Бируте, который вернулся в Литву из Украины после проведения учебных мероприятий.
Новая группа литовских военных инструкторов, которая направляется для выполнения военно-учебной операции в Украине, будет уже третьей. Она состоит из 12 профессиональных военных и военных-добровольцев.
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Инструкторы пробудут в Украину до конца июня.
Литовские военные вместе с инструкторами из США, Канады, Польши и Великобритании буду обучать украинских военных планированию операций, проводить и оценивать учения, стрельбы и т.д.
Литовские военные инструкторы с августа 2015 года помогают готовить украинских военных. Они непосредственно не участвуют в боевых действиях и антитеррористических операциях в Украине. Военно-учебная операция предназначена для обучения вооруженных сил Украины.