В Днепре задержали прокурора во время получения $2 тысяч взятки

14:24, 07 апреля 2018
Общество
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REUTERS

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Прокурор вымогал взятку от гражданки, которая является фигуранткой уголовного производства, за непривлечение ее к уголовной ответственности за мошенничество, а также закрытие уголовного производства», - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды"). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Теги: #Днепр#взятка