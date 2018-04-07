В Днепре задержали прокурора во время получения $2 тысяч взятки

Прокурор вымогал взятку у фигурантки уголовного производства за непривлечение ее к ответственности за мошенничество, а также закрытие производства.

В Днепре во время получения $2 тыс. взятки представители генеральной инспекции ГПУ вместе с полицейскими задержали прокурора Днепропетровской местной прокуратуры №2. Читайте такжеЧиновник "Укртрансбезопасности" задержан за взятку в 38 тысяч долларов Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Прокурор вымогал взятку от гражданки, которая является фигуранткой уголовного производства, за непривлечение ее к уголовной ответственности за мошенничество, а также закрытие уголовного производства», - говорится в сообщении. Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды"). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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