Адвокат утверждает, что не слышал заявлений Бубенчика об убийствах "беркутовцев"

Защитник призвал журналистов быть внимательнее.

Адвокат Игорь Коржук утверждает, что не слышал заявлений своего подзащитного активиста Евромайдана Ивана Бубенчика об убийствах «беркутовцев».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат сказал после вручения его подзащитному нового подозрения, отвечая на вопрос журналистов, говорил ли правду Бубенчик раньше, когда утверждал, что убивал «беркутовцев» во время Революции достоинства.

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"Мне неизвестно о таких его заявлениях. Откровенно таких прямых заявлений не видел. Поэтому я не могу комментировать", - сказал адвокат.

"Если вы внимательно посмотрите, я таких комментариев не видел. Если откровенно, внимательно, будьте внимательнее, читайте, слушайте внимательно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в ГПУ заявили о вручении подозрения Бубенчику. Ему инкриминировали совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Активиста подозревали в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка.

Сегодня, 5 апреля, в Печерском райсуде Киева заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская отозвала ходатайство о применении к Бубенчику меры пресечения в виде содержания под стражей. Она также сообщила, что квалификация подозрения, выдвинутая активисту, недостаточно обоснована.

Вечером Бубенчику вручили новое подозрение, в котором уже речь не идет о совершении умышленного убийства.

Адвокат заявил, что прокуратура пока не будет ходатайствовать об избрании Бубенчику меры пресечения.