Рада хочет ввести проверки СБУ для всех желающих стать военными-контрактниками

По обращениям комиссариатов и с согласия граждан будут проверять в причастности к действиям, направленным на свержение конституционного строя или посягательство на территориальную целостность Украины.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно уточнения вопросов военной службы по контракту (№6473).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутат из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом устанавливается, что с письменного согласия гражданина, который изъявил желание проходить военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины и по обращению военных комиссариатов (командиров воинских частей), Служба безопасности Украины в порядке, утвержденном Кабинетом министров, осуществляет проверку этого гражданина на причастность к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Срок такой проверки не может составлять более 30 календарных дней, начиная с даты подачи письменного согласия гражданина на проведение данной проверки.

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В случае установления по результатам проверки сведений о причастности гражданина к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, или непредоставления письменного согласия на проведение такой проверки, он не подлежит приему на военную службу.

Также устанавливается, что во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от 1 до 10 лет.

Среди прочего, уточняется, что на военную службу по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского состава принимаются граждане в возрасте от 21 года (согласно действующему положению - призывного возраста); военнообязанные, резервисты, которые не имеют воинских званий сержантского, старшинского и офицерского состава и не достигли предельного возраста пребывания на военной службе военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава (в действующем положении также отдельно указаны женщины с соответствующим образованием в возрасте от 18 до 40 лет ).

В пояснительной записке к законопроекту относительно положений, касающихся женщин, отмечается, что лицам обоего пола предлагается предоставить равные возможности заключения контракта на прохождение военной службы, определив, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.