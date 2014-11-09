За Украину на Донбассе воюют бывшие русские националистки (видео)
15:49, 09 ноября 2014Общество
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В рядах бойцов добровольческих батальонов воюют много девушек.
Девушка раньше была российской националисткой / ТСН
Юлия - российская националистка, еще вчера она вышагивала на "Русских маршах" в Москве, кричала лозунги "Россия - для русских", а сегодня она воюет против российских оккупантов на Донбассе.
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"Правая девушка. Организатор правых движений в Ставропольском крае. Как получилось, что я попала сюда? Пришла на вокзал, купила билет, села в поезд и приехала на Майдан. Никому вообще ничего не говорила. Буквально через пару месяцев узнали о том, что я на Майдане", - рассказывает она.
За Украину на Донбассе воюют бывшие русские националистки
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