За Украину на Донбассе воюют бывшие русские националистки (видео)

Юлия - российская националистка, еще вчера она вышагивала на "Русских маршах" в Москве, кричала лозунги "Россия - для русских", а сегодня она воюет против российских оккупантов на Донбассе.

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"Правая девушка. Организатор правых движений в Ставропольском крае. Как получилось, что я попала сюда? Пришла на вокзал, купила билет, села в поезд и приехала на Майдан. Никому вообще ничего не говорила. Буквально через пару месяцев узнали о том, что я на Майдане", - рассказывает она.