"Там все любят царя": украинский писатель назвал главные отличия от россиян

По оценке украинского писателя, "у нас никто никого не любит, но каждый делает, что хочет, а в России "все любят царя, а когда устают от него, убивают и выбирают следующего".

Самый известный в Европе украинский писатель Андрей Курков объяснил культурные различия украинцев и россиян, которые, соответственно, влияют на развитие литературы.

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В интервью журналу «Новое время страны» писатель отметил, что даже при написании произведений на русском языке глупо ориентироваться на российский рынок, потому что «мы люди с уже разным историческим опытом».

«Мы не понимаем их шовинизм, они не понимают нашу обособленность и желание быть подальше от них, у нас другая тематика, другое отношение к понятию долга. В основе матрицы исторической Украины лежит анархия XVI века, казачья держава, свободные территории. У них — монархия. У нас никто никого не любит, но каждый делает, что хочет. Там все любят царя, а когда устают от него, убивают и выбирают следующего. И считают своим долгом воспитывать детей в таком же духе. Соответственно развивалась и развивается литература. Придворные писатели ждут подарков и премий от власти за свою лояльность. Наши ищут сами, где получить гранты на издание книги, куда поехать выступить и заявить о себе. У нас это ближе к шоу-бизнесу и театральной деятельности, у них – к политической деятельности», – рассказал Курков.

Полное интервью читайте в свежем (№13) выпуске журнала «Новое время страны».