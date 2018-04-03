СБУ: российские спецслужбы пытаются вернуться к проекту «Бессарабия»

Первый провал сепаратистского проекта в 2015 году спровоцировал в Москве разборки между кремлевскими кланами, рассказал глава СБ Украины.

В Службе безопасности Украины располагают информацией о попытках российских спецслужб вернуться к сепаратистскому проекту «Бессарабия».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в Одессе.

«В последнее время мы получаем информацию о попытках российских спецслужб опять же вернуться к вопросу Бессарабии», - сказал он.

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«Вы помните, что в 2015 году после двух наших зачисток проект «Бессарабия» был провален. Затем, насколько нам известно (я не побоюсь этого сказать), в Москве были разборки по этому поводу между двумя кланами, которые курировали этот вопрос. Сейчас они вернулись к этому. И, насколько нам известно, опять же вопросы Бессарабии, вопросы Молдовы в контексте Бессарабии - одновременно будут пытаться расшатать ситуацию в одесском регионе и Молдове», - добавил Грицак.

На уточняющий вопрос, касается ли это Приднестровья, Грицак ответил: «Да, поскольку в Приднестровье стоит российский контингент». «В Приднестровье, вблизи Тирасполя, россиской и приднестровской так сказать властью восстановлена взлетно-посадочная полоса на аэродроме, которая способна принимать все типы самолетов. Для нас это тоже намек», - добавил председатель СБУ.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2016 года председатель СБУ Василий Грицак заявил, что предотвратить создание так называемой «Бессарабской народной республики» удалось благодаря трем этапам зачистки в Одесском регионе.

По его словам, куратором проекта «Бессарабия» был главный советник управления президента России по делам СНГ, первый заместитель помощника президента РФ Владислава Суркова Инал Ардзинба.

Тогда же Грицак сообщил, что Ардзинба проводит встречи с некоторыми украинскими политиками.