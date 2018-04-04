Сын Чарли Чаплина: Высмеяв Гитлера, отец хотел показать, что некоторые политики – больше клоуны, чем цирковые

Самой знаковой фигурой восьмого международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада», который только что завершился в Одессе, стал сын легендарного киноактера Чарли Чаплина, создавшего один из самых знаменитых образов мирового кино — бродяги Чарли. Юджин Чаплин, родившийся 23 августа 1953 года, в браке «вечного скитальца» и Уны О’Нил, является президентом Международного фестиваля комедийных фильмов (г. Веве, Швейцария), режиссером-документалистом, продюсером мюзикла Smile. Как звукорежиссер он работал с The Rolling Stones, David Bowie и Queen. На «Комедиаде» был в состав жюри, а 2 апреля принял участие в показе фильма «Цирк», приуроченном к 80-летию этой картины, в которой сыграл его отец.

Во время фестиваля в Одессе американский актер Дэвид Шайнер сказал, что сейчас клоуном быть гораздо сложнее, чем во времена гениального Чарли Чаплина, сумевшего заставить зрителей смеяться над собой, воплощая на экране проблемы той эпохи. А известный испанский клоун Лео Баси, побывавший на прошлой «Комедиаде», подчеркнул значение клоунов именно в наши дни, когда многие политики сами стали клоунами...

Согласен с обоими. Сейчас это намного сложнее. Во-первых, потому что трудно быть оригинальным. Тогда все только начиналось, открывалось... И, да - сейчас очень много клоунов на политической арене.

В 1930-х годах у отца начались проблемы в США, и он отправился путешествовать, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя (в Соединенных штатах Чаплина обвиняли в антиамериканской деятельности, подозревали в нем скрытого коммуниста, – УНИАН). Он объездил всю Европу, Азию и, когда вернулся, первым его фильмом был «Новые времена», в котором он рассказывал об индустриализации (комедия 1936 года о злоключениях Маленького Бродяги, пытающегося выжить в новом индустриальном обществе во времена Великой депрессии, - УНИАН).

Затем снялся в «Великом диктаторе» - высмеяв в нем Гитлера, хотел показать, что некоторые политики – больше клоуны, чем цирковые.

С появлением звукового кино, немой кинематограф умер?

На самом деле пантомима – огромная сила. Она дает возможность людям со всех уголков мира понять, что происходит на экране без озвучивания. Мимы показывают все выражением лиц, движением. Люди их понимают и получают от этого эмоции. Поэтому, считаю, что пантомима жива. Пример – всемирно известный сериал «Мистер Бин», главную роль в котором исполняет британский актер Роуэн Аткинсон. Ему не нужно говорить, чтобы заставить людей смеяться, а это очень сложно. Еще пример. Не так давно «Оскар» получил черно-белый немой фильм «Артист».

По вашему мнению, как звукорежиссера, что лучше звучит - обычный музыкальный инструмент или «электроника»?

Здесь такая же ситуация, как и с фильмом, снятым на кинопленку. В нем есть душа. Современные – хороши. Слишком хороши! Они интересны, там можно что-то подправить, отредактировать, и все будет прекрасно. Однако это чересчур прекрасно и неинтересно. Аналогично – с музыкой. Берем современный синтезатор, добавляем любые звуки, и это будет идеально. Но если мы слушаем настоящий оркестр, это совершенно другие эмоции и ощущения. Да, там может быть не все так идеально, но по-настоящему.

В одном из фильмов Чарли Чаплин говорит о том, что одно убийство делает человека преступником, а миллионы убийств – героем... Не считаете ли, что сегодня эти слова актуальны, к примеру, в связи с агрессией Российской Федерации против Украины?

Да, эти слова, действительно, актуальны. Если человек совершит одно преступление, то он становится преступником. Если кто-то скинет бомбу в той же войне и погибнут тысячи людей, то его, в определенной стране, могут назвать героем. Это высказывание отца о войнах, конечно. Он любил посмеяться, но ненавидел, когда люди страдают.

Ситуация между Украиной и Россией – очень тяжелая тема. Так как Украина находится между РФ и Европой, у нее не особый выбор. Вам нужно сохранить свою культурную идентичность. То есть, Украине нужно быть собой, иметь свое мнение, но при этом иметь нормальные отношения, и там, и там.

Если бы это было возможным… В Швейцарии, где вы живете, нет терроризма, и граждане Украины – такой же европейской страны, тоже хотят жить спокойно, благополучно. Как относитесь к происходящему, в частности, к военным действиям, которые так ненавидел и высмеивал ваш отец?

Швейцария – пример страны, в которой три официальных языка (французский, итальянский, немецкий, – УНИАН). Это означает, что в маленьком государстве есть три культуры, которые смогли подружиться. Если и происходят какие-то культурные разногласия, или разногласия с правительством, люди голосуют и принимают общее решение. Это пример того, как должно быть, как нужно сосуществовать.

Относительно терроризма в целом, считаю, что сегодня в мире одна из самых больших проблем – глобализация. Все хотят быть одинаковыми. Никому не интересно отличаться друг от друга. Но красота этого мира как раз в разных культурных идентичностях. То есть, мы все разные и все по-своему прекрасны. При этом беда в том, что у большинства террористов нет образования. То есть, теракты зачастую совершают из-за его отсутствия.

После того, как ваш отец не смог вернуться в США из-за обвинений в поддержке коммунизма и вынужденно поселился в Швейцарии, каким вы его помните? Это было непростое для вашей семьи время? Чарли-бродяга и Чарли Чаплин наяву - два разных человека?

Для меня существует два Чарли Чаплина. Первый – тот, что на экране, которого все знают. Знаменитый актер, композитор, сценарист, режиссер. Второй – обычный человек, мой отец, которого знаю я. Те обвинения стали для отца ударом... В Швейцарии у него началась спокойная жизнь, которую он всегда хотел. Родители по-настоящему любили друг друга. Дома отец всегда был весел, но строг. Был внимателен к нашей учебе и поведению... Конечно, Чарли-бродяга и Чарли Чаплин - два абсолютно разных человека. Я снял документальный фильм и он - о Чарли Чаплине, которого знаю я, а не о том, которого знают все.

В Швейцарии есть музей Чаплина, время от времени, на различных аукционах, продаются вещи вашего отца… Для вас, как для потомка великого человека, какая вещь самая дорогая?

На самом деле на аукционах было продано очень много вещей. После завершения съемок каждого фильма отец свои вещи выбрасывал - ничего не хранил. Люди, естественно, брали это себе, и потом часто продавали, в том числе, на аукционах.

Для меня самая важная вещь, которая хранится в музее, - это его первый контракт, который был подписан в 1906 году с музыкальной компанией Фреда Карно (Фред Карно - сценическое имя английского антрепренера Фредерика Джона Уэсткотта. Он создал Karno Pantomime Company — предприятие с несколькими актерскими труппами, которое поставляло мюзик-холлам готовые комедийные скетчи и пантомимы вместе с актерами «напрокат», - УНИАН). Это была очень большая компания, именно она открыла ему путь в Америку.

Остались ли в вашем доме какие-то его вещи?

Есть скамейка, на которой любил сидеть Чарли Чаплин, и мы до сих пор ею пользуемся.

У Чарли Чаплина двенадцать детей, из них восемь - вы и ваши родные братья и сестры. Вы часто собираетесь вместе?

Мы общаемся, между нами хорошие отношения. Правда, не бывает такого, что мы собираемся все вместе, потому что живем в разных частях мира, у всех разные графики, семьи. Но стараемся встречаться, и мы всегда на связи.

Расскажите, пожалуйста, о своей семье.

У меня семеро детей. Старшей дочери Кире – 35. Сейчас, когда мы с вами беседуем, она на ралли в Марокко. Участвует в профессиональных женских соревнованиях на электрическом автомобиле. Она второй год этим занимается. Еще одна моя дочь занимается искусством – художник. Мой сын музыкант. Он играет высокого в горах в течение всего года (смеется). От первого брака у меня пятеро детей, а от второго – близнецы. Им десять лет.

Как и ваш папа, вы богатый отец!

Дети делают нас молодыми (улыбается).

Лариса Козовая, Одесса