В одной из воинских частей Николаевской области застрелился срочник

16:58, 02 апреля 2018
Общество
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фото УНИАН

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«Факт гибели военнослужащего подтверждаем. Сейчас этим вопросом занимается военная прокуратура», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь областного управления Нацполиции.

Как пишут местные СМИ, чрезвычайное происшествие случилось в 19-м отдельном полку особого назначения радио и радиотехнической разведки полка ВВС Украины (в/ч А3767), который дислоцируется в селе Галициново под Николаевом.

Сообщается, что военнослужащим выдали оружие для несения службы в наряде. Вскоре после получения оружия военные услышали выстрел. Отмечается, что солдат выстрелил себе в голову из автомата АК-74. Военнослужащему был 21 год, он житель села Галициново.

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Теги: #военный#Николаевщина