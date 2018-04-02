В одной из воинских частей Николаевской области застрелился срочник
В Николаевской области в воскресенье, 1 апреля, застрелился военнослужащий. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Николаевской области.
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«Факт гибели военнослужащего подтверждаем. Сейчас этим вопросом занимается военная прокуратура», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь областного управления Нацполиции.
Как пишут местные СМИ, чрезвычайное происшествие случилось в 19-м отдельном полку особого назначения радио и радиотехнической разведки полка ВВС Украины (в/ч А3767), который дислоцируется в селе Галициново под Николаевом.
Сообщается, что военнослужащим выдали оружие для несения службы в наряде. Вскоре после получения оружия военные услышали выстрел. Отмечается, что солдат выстрелил себе в голову из автомата АК-74. Военнослужащему был 21 год, он житель села Галициново.