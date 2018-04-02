На Харьковщине осудили террориста батальона "СССР Брянка"

В 2014 году в Брянке Луганской области мужчина добровольно вступил в незаконное вооруженное военное формирование террористической организации "ЛНР" – батальона "СССР Брянка".

В городе Чугуев Харьковской области участника незаконного вооруженного формирования террористической организации «ЛНР» - батальона «СССР Брянка» приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Татьяну Сотникову, на минувшей неделе Чугуевский городской суд области признал 29-летнего мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).

По ее словам, прокуратура доказала в суде, что в ноябре 2014 году на территории г. Брянка Луганской области злоумышленник добровольно вступил в незаконное вооруженное военное формирование террористической организации «ЛНР» - батальон «СССР Брянка». Там ему предоставили огнестрельное оружие, боеприпасы, форменную одежду и другое военное снаряжение.

«Домой мужчина вернулся в конце 2017 года. С собой привез «сувениры» - 3 ручные гранаты РГД-5, которые были изъяты во время обысков с санкции суда в квартире злоумышленника», - говорится в сообщении.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.