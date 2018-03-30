Экс-мэра Феодосии осудили в оккупированном Крыму к 8 годам колонии

Когда перебежчик руководил оккупационной администрацией Феодосии, он якобы требовал взятки от местных предпринимателей и застройщиков.

Бывшего мэра Феодосии Дмитрия Щепеткова, который активно поддержал оккупацию Крыма, приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу, который равняется 20 миллионам гривен, за коррупцию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Когда перебежчик руководил оккупационной администрацией Феодосии, он якобы требовал взятки от местных предпринимателей и застройщиков. Сам Щепетков утверждает, что ни в чем не виноват, а за решетку попал из-за конфликта с застройщиком, который работает под крышей ФСБ.

Он также рассказал, что после ареста ФСБ пыталась заставить его оговорить себя жестокими пытками и шантажом. Судили его в Керчи, тамошний оккупационный суд отказался признавать факт пыток Щепеткова в ФСБ.

"Меня усадили на обыкновенный стул, ноги фиксировали к ножкам стула скотчем. На большие пальцы в наручниках намотали проволоку. Позже на проволоку подавали электроток – 7-8 раз. Били по голове, по туловищу, задавали вопрос: "Кто придумал схему получения денег"? Сказали, что будет еще купание в море с руками в наручниках за спиной. Угрожали, если не буду сотрудничать с ФСБ, проблемы только начинаются. Опер сказал, что моя судьба решена, мне надо во всем признаться, все равно посадят, а так я семью потеряю, если буду сопротивляться", - писал Щепетков в соцсети.