Штаб АТО опроверг информацию о наступлении на позиции боевиков

Силы АТО находятся на определенных рубежах, опорных и наблюдательных пунктах и не переходят в наступление.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО в ответ на заявления боевиков, что силы АТО переходят в наступление.

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«Мы неуклонно соблюдаем положения Минского меморандума и протокола, находимся на определенных рубежах, опорных и наблюдательных пунктах», - говорится в сообщении. «Никаких мероприятий, направленных на эскалацию ситуации в зоне АТО, не проводим», - отмечается в сообщении.

«Напоминаем, что, как сообщалось ранее, боевики перекрашивали свою военную технику в цвета украинской армии и наносили на свою военную технику и вооружение опознавательные знаки, похожие на символику Вооруженных сил Украины. Учитывая указанное, возможны провокации со стороны незаконных вооруженных формирований с целью дискредитации сил АТО», - заявляют в пресс-центре.