В Одессе состоялся фестиваль "Рыжий город" (фоторепортаж, видео)

В Одессе 30 августа, состоялся оригинальный фестиваль под названием «Рыжий город».

Как передает корреспондент УНИАН, вечером на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье, собралось много людей, в числе которых – профессиональные клоуны, артисты, а также одесситы и гости города. Около 150 человек выстроились в длинную колонну и прошли по центральным улицам – к Городскому саду.

Читайте такжеВ Одессе впервые прошел "парад рыжих" (фоторепортаж)В числе участников акции были как люди, обладающие натуральными рыжими волосами, так и те, кто надел рыжие парики. Также у всех была какая-то оранжевая деталь – шарф, пояс, футболка и пр., почти у всех в руках были оранжевые воздушные шары.

Перед началом шествия все должны были пройти через установленную на площади дверь для процесса «обрыживания».

Во время движения люди скандировали: «Одесса – рыжий город!», несли одноименный плакат и другие транспаранты – «Рыжие – золотой запас Одессы» и т. д.

Перед колонной ехала карета с клоунами, запряженная лошадьми.

Шествие замыкал оркестр Военно-морских сил ВС Украины.

Как пояснила директор театра «Маски-шоу», организатор фестиваля Наталья Делиева, вдохновителем фестиваля является умерший в 2014 году известный одесский писатель Георгий Голубенко, по книге которого под названием «Рыжий город» поставлен фильм об Одессе «Улыбка бога».

В указанном произведении, в частности, написано, что Одесса построена из рыжего камня, купается в «ослепительно рыжем солнце», а рыжий город еще и потому, что уже более 200 лет блестяще исполняет роль рыжего клоуна, постоянно развлекающего всех, кто сюда приезжает.

Процитировав выдержку из книги, Делиева подчеркнула, что вышеназванный фестиваль не только для рыжеволосых, а просто для всех людей, которые «рыжие» в душе.

«Наш фестиваль, к которому присоединились участники из Киева, Черкасс, Николаева и других городов, - культурологическая акция добра и мира, которого мы все хотим», - подчеркнула Делиева.

В Городском саду фестиваль продолжился концертом и конкурсами: на «самую рыжую» - деточку, семью, одессита, одесситки, домашнего питомца.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе мэрии, фестиваль открыл праздничную программу, посвященную Дню города, который отмечается 2 сентября.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2014 года в Одессе умер писатель-юморист Георгий Голубенко.

Справка УНИАН. Писатель-юморист, сценарист, драматург, один из создателей Юморины Георгий Голубенко родился в Одессе в октябре 1947 года. Автор пьес «Старые дома» (совместно с Валерием Хаитом и Леонидом Сущенко), «Королева Молдаванки», «Таланты и полковники», «Кабаре Бени Крика». По его произведениям поставлены спектакли: «Тихо, ша, мы едем в США!..», «Смехач на крыше», «Новые одесские рассказы». Автор книги рассказов «Рыжий город», произведения которой легли в основу написанного им в соавторстве с Владимиром Алейниковым сценария фильма «Улыбка Бога, или Чисто одесская история».

Удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Украины», отмечен Почетным знаком отличия городского головы Одессы «За заслуги перед городом». Был одним из руководителей благотворительного фонда «Будущее» для детей-инвалидов, известного как «Дом с ангелом» Бориса Литвака.