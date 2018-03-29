Пожар в одесском лагере: повторная экспертиза подтвердила идентификацию тел погибших девочек

Сейчас комиссионная экспертиза в отношении трагического пожара в Одессе продолжается - специалисты «изучают ряд других вопросов».

Повторная экспертиза эксгумированных тел подтвердила идентификацию трех девочек, погибших во время пожара 15 сентября 2017 года в одесском детском оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория».

Как подтвердили УНИАН в прокуратуре Одесской области, комиссионная экспертиза, проведенная в Харькове с привлечением генетиков из Днепра, подтвердила, что идентификация тел погибших детей одесскими экспертами была проведена правильно.

«Также подтверждено, что фрагменты тел, помещенные в гробы, не перепутаны», - отметили в прокуратуре.

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Пресс-секретарь прокуратуры области Инна Верба уточнила УНИАН, что соответствующие документы прибыли в Одессу на текущей неделе.

Она отметила, что в настоящее время комиссионная экспертиза продолжается – специалисты «изучают ряд других вопросов».

Напомним, 25 января родителей двух погибших детей обратились в прокуратуру Одесской области с ходатайством о проведении эксгумации и проведении независимой ДНК - экспертизы, так как считают, что тела были перепутаны. 12 февраля была проведена эксгумация тел Сони Мазур, Снежаны Арпентий и Насти Кулинич. Две девочки были похоронены в Одессе, одна – в селе Троицкое Одесской области.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели трех девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов, Саркисян находится в СИЗО.

В отношении обоих досудебное расследование завершено. Также завершено расследование в отношении двух должностных лиц местного подразделения ГСЧС.

Кроме того, в числе фигурантов - бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько.