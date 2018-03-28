Асфальт - прямо в лужи: весенний ремонт дорог на Донбассе показали на видео

На дороге возле Семеновки на Донбассе ремонтники кладут асфальт прямо в лужи.

В сети опубликовали видео, "весеннего" ремонта дорог на Донбассе. На дороге возле Семеновки на Донбассе ремонтники кладут асфальт прямо в лужи.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Ремонтные работы ведутся на участке дороги, которая вся покрыта выбоинами и ямами. В ямах образовались лужи, однако ремонтники кладут асфальт прямо в воду. Как долго продержится такой ремонт, вопрос риторический.

Как сообщал УНИАН, в Киеве одна из улиц превратилась в озеро.