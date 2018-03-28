Асфальт - прямо в лужи: весенний ремонт дорог на Донбассе показали на видео
11:48, 28 марта 2018Общество
597
На дороге возле Семеновки на Донбассе ремонтники кладут асфальт прямо в лужи.
Ремонтники кладут асфальт прямо в воду / скриншот
В сети опубликовали видео, "весеннего" ремонта дорог на Донбассе. На дороге возле Семеновки на Донбассе ремонтники кладут асфальт прямо в лужи.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Ремонтные работы ведутся на участке дороги, которая вся покрыта выбоинами и ямами. В ямах образовались лужи, однако ремонтники кладут асфальт прямо в воду. Как долго продержится такой ремонт, вопрос риторический.
На дороге возле Семеновки асфальт кладут прямо в лужи
Как сообщал УНИАН, в Киеве одна из улиц превратилась в озеро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter